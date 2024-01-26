Üye Girişi
Haberler

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

M.Ö. yönetimindeki 01 CFZ 46 plakalı otomobil, kar ve tipinin etkili olduğu Karlıova-Erzurum kara yolunun Çatak köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NUU 59 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobildeki Cahide Ö. (47) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü M.Ö, F.Ö, İ.Ö, R.Ö, kamyonetteki S.Y. ve M.M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karlıova Bingöl Ölüm Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CHP Kartal adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Kartal adayı açıklandı mı? CHP Kadıköy adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Kadıköy adayı açıklandı mı? CHP Çekmeköy adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Çekmeköy adayı açıklandı mı? CHP Beykoz adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Beykoz adayı açıklandı mı? CHP Ataşehir adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Ataşehir adayı açıklandı mı? CHP Adalar adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Adalar adayı açıklandı mı? CHP Şile adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Şile adayı açıklandı mı? CHP Zeytinburnu adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Zeytinburnu adayı açıklandı mı? CHP Şişli adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Şişli adayı açıklandı mı? CHP Sultangazi adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Sultangazi adayı açıklandı mı? CHP Silivri adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Silivri adayı açıklandı mı? CHP Sarıyer adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Sarıyer adayı açıklandı mı? CHP Küçükçekmece adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Küçükçekmece adayı açıklandı mı? CHP Kâğıthane adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Kâğıthane adayı açıklandı mı? CHP Güngören adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Güngören adayı açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title