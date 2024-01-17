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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulans şarampole devrildi ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 SL 631 plakalı ambulans, Karlıova- Bingöl kara yolunun Halifan köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada ambulanstaki 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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