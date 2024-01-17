Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulans şarampole devrildi ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 SL 631 plakalı ambulans, Karlıova- Bingöl kara yolunun Halifan köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ambulanstaki 6 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.