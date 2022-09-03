Son dakika haberi | Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan helikopter desteğiyle söndürüldü. Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan helikopter desteğiyle söndürüldü. Yedisu ilçesinin Akımlı köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye kara yoluyla ulaşım sağlanamaması nedeniyle helikopterle yapılan müdahale sonucu yangın, büyümeden söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Aydın Arık Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

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