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Son dakika haberi | Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Edinilen son dakika gelişmesine göre Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan helikopter desteğiyle söndürüldü.

Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan helikopter desteğiyle söndürüldü.

Yedisu ilçesinin Akımlı köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye kara yoluyla ulaşım sağlanamaması nedeniyle helikopterle yapılan müdahale sonucu yangın, büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

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