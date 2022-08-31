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Bingöl haber! Pedal çevirerek gezen Avusturyalı genç Beypazarı'na geldi

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Bingöl haber! Pedal çevirerek gezen Avusturyalı genç Beypazarı'na geldi

Bingöl haberi: Avusturya'dan bisikletiyle yola çıkan genç, Beypazarı ilçesine ulaştı.

Avusturya'dan bisikletiyle yola çıkan genç, Beypazarı ilçesine ulaştı.

Avusturyalı 30 yaşındaki Hugo Ednards, Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürü Zafer Poyraz'ı ziyaret etti.

Ednards, bisikletle çıktığı yolculuğunda bir ay sonra Beypazarı'na ulaştığını belirterek, üniversite yıllarında pek çok ülkeyi görmeyi hayal ettiğini, bunu bisikletle çıktığı yolculuğunda gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeyi gördüğünü aktaran Ednards, şöyle konuştu:

"Beypazarı'nda verdiğim molada iyi dinlendim. Burada bana yardımcı olan Poyraz ve belediyenin rehberi Bülent Erdemli'ye teşekkür ederim. İlçeyi çok sevdim. Ailemle yeniden ziyaret etmek istiyorum. Yolculuğum Gürcistan'a doğru devam edecek. Türkiye'yi çok güzel buldum. Beypazarı'na misafirperverliği için teşekkürler. Bunu her yerde anlatacağım."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Avusturya Beypazarı Hugo Güncel Haberler

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