Bingöl'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Bingöl'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'de 91 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Mehmet Almak'ın cenazesi toprağa verildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 91 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Mehmet Almak'ın cenazesi toprağa verildi.

Organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bingöl Hastanesinde hayatını kaybeden Almak'ın tabutu, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyü mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Almak'ın naaşı, gece saatlerinde defnedildi.

Cenaze namazına, Almak'ın yakınları, Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik ve vatandaşlar katıldı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Bingöl, Cenaze, Kore, Güncel, Haberler

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