Bingöl'de Otomobilden Silahla Ateş Açılması Sonucu 1 Kişi Yaralandı
Bingöl'de Kültür Mahallesi'nde plakası kapalı bir araçtan O.A'ya tabancayla ateş açıldı. Olay sonucunda O.A. bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bingöl'de otomobilden silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Esen Caddesi'nde plakasının üzeri kapatılmış bir araçtan O.A'ya tabancayla ateş edildi.
Bacağından yaralanan O.A. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.