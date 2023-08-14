Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız bir şekilde devam ediliyor. Yangına Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri, itfaiye araçları, iş makineleri, gönüllüler ve vatandaşlar müdahale ediyor. Yangının büyümesi üzerine bir helikopter de bölgeye sevk edildi.

Bingöl'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Servi bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler sevk edildi. Bölgede 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş makinası, 50 Orman İşletme personeli, STK gönüllüleri ve vatandaşların yangına müdahale ettiği öğrenildi. Yangının büyümesinin ardından bölgeye bir de helikopter sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.