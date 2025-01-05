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Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi Sezon Açılışı Etkinlikleriyle Kutlandı

Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi Sezon Açılışı Etkinlikleriyle Kutlandı
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Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nin sezon açılışı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde kayak gösterileri yapıldı, yarışmalar düzenlendi ve yerel sanatçılar konser verdi. Vali Ahmet Hamdi Usta, merkezin cazibe merkezi olacağını ve bu sezon kayakseverlerin sayısının artacağını vurguladı.

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açılışı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hesarek Kayak Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ahmet Hamdi Usta, konuşmasında, kayak merkezinin bölgedeki en güzel cazibe merkezlerinden olduğunu söyledi.

Merkezin 4 ay süren sezonuyla diğer kayak bölgelerine göre avantajlı olduğunu ifade eden Usta, son 2-3 yıldır karın geç ve az yağması, ramazan ayının sezona denk gelmesi gibi nedenlerle talebin biraz azaldığını belirtti.

Buna rağmen geçen yıl 100 bin kayakseverin bölgeyi ziyaret ettiğini aktaran Usta, "Bu sene şükürler olsun kar erken geldi ve sezon biraz daha uzun sürecek. Bu rakamları bir buçuk, ikiye katlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Usta, Bingöl'de göreve başladıktan sonra bölgeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı kanalıyla koruma ve geliştirme amaçlı turizm bölgesi ilan ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"(Bölge) Bu kapsamda şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi ve koruma imar planları yapılıyor. Artık bundan sonra kayak merkezi yerli, yabancı, uluslararası düzeydeki yatırımcılara açık hale gelecek. Önümüzdeki süreçte çok büyük yatırımcıların buraya geleceğine inanıyoruz."

Usta, kayak merkezinin Elazığ, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak gibi illerin de cazibe merkezi hale geleceğini vurguladı.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da ildeki kayak kültürünün eskiye dayandığını belirterek, kent turizminin yapılan proje ve master planıyla daha da gelişeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Türk bayraklarıyla kayak gösterisi yapıldı.

Vali Usta, Belediye Başkanı Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ile İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı karşılıklı voleybol ve tenis oynadı.

Vali Usta'nın da katılımıyla halat çekme oyunu oynandı.

Usta ve Arıkan, katılımcılara çorba ikramında bulundu.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen kayak yarışında dereceye girenlere ödül verildi.

Katılımcılar, Bingöllü sanatçı Avni Polat tarafından seslendiren şarkılar eşliğinde halay çekti.

Programa, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı da katıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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