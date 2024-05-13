Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinasyonunda Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu, şiir ve müzik dinletisi yapıldı. Engelliler Haftası etkinliğine katılan engelli bireyler güzel bir gün geçirdi. Etkinlik, sevgi ve birliktelik temasıyla farkındalık oluşturma amacı taşıyor.

Bingöl'de "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinasyonunda Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu, şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

Merkezin koordinatörü Bahattin Tüz, etkinliğe katılan engelli bireylerin güzel bir gün geçirdiğini belirtti.

Bu haftanın aynı zamanda farkındalık oluşturma amacı taşıdığını dile getiren Tüz, şunları kaydetti:

"Bu yıl sloganımız sevgi ve birliktelik. Biliyoruz ki; birbirimizi sevince, birbirimize değer verince hiçbir sorun kalmayacak, hiçbir engel kalmayacak, buna inanıyoruz. Sorunlarımız var, farkındayız. Bugün sorunları konuşmayacağız. Bugün şarkı söyleyebilir, resim yapabilir hatta halay çekebiliriz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Bingöl Üniversitesi Engelliler Haftası Bingöl Belediyesi Kültür Sanat Güncel Haberler

Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

 Konya'da parkta başıboş köpek göremeyen şahıs cinnet geçirdi

Konya'da parkta başıboş köpek göremeyen şahıs cinnet geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title