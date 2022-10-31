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Bingöl'de 464 personelle Ali Kalan Operasyonu başladı

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Bingöl'de 464 personelle Ali Kalan Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı Bingöl'de Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu'nu başlattı. Operasyona 464 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığı Bingöl'de Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu'nu başlattı.

OPERASYONA 464 PERSONEL KATILIYOR

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyona, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinin yer aldığı 464 personel, 40 operasyonel tim katılıyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Bingöl Güncel Haberler

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