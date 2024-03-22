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Bingöl'de 236 yerleşim yerinin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

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Bingöl'de olumsuz hava koşulları sebebiyle 236 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelindeki 236 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Karlıova ilçesinde yaşayan vatandaşlardan Enes Bingöl, kış mevsiminin adeta geri geldiğini ifade ederek, "Bu ayda beklemiyorduk, bu sene mevsim çok farklı geçiyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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