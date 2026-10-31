Binali Yıldırım Orta Koridor için ortak üretim ve lojistik merkezleri istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Orta Koridor'un Türk devletleri için önemine işaret ederek, "Yapmamız gereken koridorun başladığı yerden bittiği yere kadar ortak üretim tesisleri, ortak lojistik merkezleri kurmak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türk Dünyası Diyalog Forumu" kapsamında "Orta Koridordan Ortak Üretim Ekosistemine: Türk Dünyasında Ekonomi Modeli" başlıklı panel gerçekleştirildi.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Ankara'da gerçekleştirilen TDT Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'nde Türk dünyasının bugünün ve yarının değerlendirildiğini ve çok önemli bir deklarasyonun kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Yıldırım, ciddi belirsizliklerin yaşandığı ve ekonomik büyümenin sınırlı kaldığı dünyada mutlak yoksulluk sınırında 800 milyon insanın yaşadığına dikkati çekti.

Türk devletleri olarak küresel anlamda bu dengesizlikleri ve eşitsizlikleri iyileştirmek amacıyla çalıştıklarını belirten Yıldırım, bu anlamda Orta Koridor'un sadece bir taşıma güzergahı olarak düşünülmemesi gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, kuzeydeki ve güneydeki koridora oranla güzergahlar arasında katma değeri en yüksek koridorun Orta Koridor olduğunu belirterek, taşımacılığın tam olarak ticaret olmadığını, ticaretin artırılması için araç olduğunu söyledi.

"KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir üyesidir"

Orta Koridor'da taşınacak yük miktarının 30 milyon tona kadar çıkarılma imkanının bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, geçiş sürelerinin kısaltılması ve modlar arası geçişe yönelik çalışmaların yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, TDT'ye düşen görevin üye ülkelerin bu konuya yönelik zayıf veya kuvvetli yönlerini belirlemek olduğunu, böylece ülkelerin avantajlarını kullanabileceklerini dile getirdi.

Orta Koridor'da taşımanın işin bir parçası olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Orta Koridor, bir refah koridorudur, bir ekonomi koridorudur, bir tarih koridorudur, bir kültür koridorudur. Yapmamız gereken koridorun başladığı yerden bittiği yere kadar ortak üretim tesisleri, ortak lojistik merkezleri kurmak." dedi.

Yıldırım, Doğu Akdeniz'deki zenginlikleri birtakım ülkelerin kanunsuz şekilde yağmalamaya çalıştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz görmezden geliniyor. Bunlara asla müsaade etmeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir üyesidir. Bu, bu kadar açıktır. Dolayısıyla Kıbrıs'ı izolasyona tabi tutmak, onları küresel ve bölgesel gelişmelerden imkanlardan mahrum bırakmak ne insanlığa ne de uluslararası hukuka sığar. Bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz, Türk devletleri olarak da elimizden geleni yapacağız."

"Orta Koridor'un stratejik değeri artmaktadır"

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Asya ile Avrupa arasında uzanan coğrafyanın, tarih boyunca ticaretin, kültürün ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu söyledi.

Küresel ticarette güvenilirlik, hız ve güzergah çeşitliliği önem kazandıkça Orta Koridor'un stratejik değerinin de arttığının altını çizen Ayrım, "Özellikle denize doğrudan çıkışı bulunmayan ülkelerimiz için dünya pazarlarına etkin erişim, ekonomik büyüme ve çeşitlenme bakımından hayati önemdedir. Ancak Orta Koridor'un gerçek başarısını, şehirlerimize kazandırdığı yatırımla, işletmelerimize açtığı pazarla ve gençlerimize sağladığı istihdamla ölçeceğiz." diye konuştu.

Orta Koridor'da ortak çalışma vurgusu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Becer de küresel sistemde yeniden yapılanma sürecinin yaşandığını ve bu yeniden yapılanmanın ortak gelecek inşa etmek için Türk devletlerine tarihi fırsat sunduğunu söyledi.

Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Becer, "Orta Koridor'u sadece bir ulaşım ağı değil birlikte ürettiğimiz, birlikte yatırım yaptığımız, birlikte kalkındığımız bir modele dönüştürmemiz gerekmektedir." dedi.

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Ekonomi, Finans ve Muhasebe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Lesbek Taizhanov da Türk dünyasının coğrafi bağlantısallığını ve tarihi birlikteliğini ortak değere dönüştürme potansiyelinin bulunduğuna dikkati çekti.

Taizhanov, işbirliğinin bir sonraki aşamasının ulaşım güzergahlarını üretim ağlarına, yatırım ortaklıklarına ve bölgesel değer zincirlerine dönüştürmek olması gerektiğine işaret ederek, "Mesele sadece malların ülkelerimizden ne kadar verimli bir şekilde geçebileceği değil bu mallar nihai pazarlarına ulaşmadan önce ülkelerimizin onlara ne kadar değer katabileceğidir." ifadesini kullandı.

Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekmukhammad Tursunov da Türk devletleri arasında karşılıklı ticareti artıracak üretim potansiyeline yönelik envanterin çıkartılması ve öncelikli sanayi alanlarının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Tursunov, TDT ülkeleri arasında inovasyon paylaşımının yenilikçi teknoloji pazarlarının oluşturulması ve uzmanlaşma açısından taraflara ortak fayda sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA