Bilimsel Araştırma Kırsal Alanlarda Kalp Yetmezliği Riskinin Kentsel Alanlara Göre Daha Yüksek Olduğunu Gösterdi

LOS ANGELES, 26 Ocak (Xinhua) -- ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından desteklenen geniş kapsamlı gözleme dayalı bir bilimsel çalışmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde kırsal kesimlerde yaşayan yetişkinlerde kalp yetmezliği gelişme riski, şehirlerde yaşayanlara göre yüzde 19 daha yüksek.

LOS ANGELES, 26 Ocak (Xinhua) -- ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından desteklenen geniş kapsamlı gözleme dayalı bir bilimsel çalışmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde kırsal kesimlerde yaşayan yetişkinlerde kalp yetmezliği gelişme riski, şehirlerde yaşayanlara göre yüzde 19 daha yüksek.

Çarşamba günü JAMA Cardiology dergisinde yayımlanan çalışma, kırsal alanlarda yaşayan siyahi erkeklerin en yüksek riski taşıdığını ve bunlarda kalp yetmezliği gelişme riskinin şehirlerde yaşayan siyahi erkeklere kıyasla yüzde 34 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

ABD Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü ile Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırmacılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunda yaşayan yetişkinleri kapsayan uzun vadeli bir sağlık araştırması olan Güney Topluluğu Kohort Araştırması'nın verilerini analiz etti.

Bilim insanları, 12 eyalette kırsal ve kentsel sakinler arasında başlangıç aşamasındaki kalp yetmezliği oranlarını karşılaştırdılar. Araştırmacılar, çalışma süresinin sonunda, Amerika'nın kırsal kesiminde yaşamanın hem kadınlar hem de siyahi erkekler arasında artan kalp yetmezliği riski ile ilişkili olduğunu tespit ettiler.

Çalışmanın yazışmadan sorumlu yazarı Véronique L. Roger, "Bu çalışma, özellikle bu bölgelerde yaşayan siyahi erkekler olmak üzere, kırsal kesimde kalp yetmezliğini önlemek için özel olarak tasarlanmış araçlara veya müdahalelere ihtiyacımız olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.