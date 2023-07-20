Bilecik Valiliğinde sözleşmeliden kadroya geçen personeller için yemin töreni düzenlendi
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Bilecik Valiliği bünyesine bağlı kurumlarda görev yapan sözleşmeli memurların kadroya geçmesi sebebiyle yemin töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, kadroya geçen personeli tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi.
Bilecik Valiliğinde sözleşmeliden kadroya geçen personeller için yemin töreni düzenlendi.
Bilecik Valiliği bünyesine bağlı kurumlarda görev yapan sözleşmeli memurların kadroya geçmesi sebebiyle yemin töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, kadroya geçen personeli tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel