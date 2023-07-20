Üye Girişi
Haberler

Bilecik Valiliğinde sözleşmeliden kadroya geçen personeller için yemin töreni düzenlendi

Güncel Haberler

Bilecik Valiliği bünyesine bağlı kurumlarda görev yapan sözleşmeli memurların kadroya geçmesi sebebiyle yemin töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, kadroya geçen personeli tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi.

Bilecik Valiliğinde sözleşmeliden kadroya geçen personeller için yemin töreni düzenlendi.

Bilecik Valiliği bünyesine bağlı kurumlarda görev yapan sözleşmeli memurların kadroya geçmesi sebebiyle yemin töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, kadroya geçen personeli tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bilecik Valiliği Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title