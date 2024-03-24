Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 4 Bin 200 Dolu Makaron ve 30 Kilogram Tütüne El Konuldu
Bilecik'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 200 dolu makaron ile 30 kilogram tütüne el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tütün kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, 4 bin 200 dolu makaron ile 30 kilogram tütün bulundu.
Söz konusu ürünleri tedarik eden şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.