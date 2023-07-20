Bilecik'te Ahşap Evde Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Samrı Köyü'nde çıkan yangında, 2 katlı ahşap evde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ancak 85 yaşındaki kadın kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te 2 katlı ahşap bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın; Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Samrı Köyü'nde meydana geldi. Sabah 08: 30 sularında Ahmet Sukavıştığ ait 2 katşı ahşap evde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına İnhisar Belediyesi ve Çaltı Köyü'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Evde bulunan Ahmet Sukavıştığ, komşuların yardımıyla dışarı çıkartılırken, 85 yaşındaki eşi Ayşe Sukavıştığ evden çıkarılamadı. Alevler arasından kalan yaşlı kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni savcının incelemelerin ardından İlçe Devlet Hastanesine kaldırılacak. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK