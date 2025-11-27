Beytüllahim'de Noel Kutlamaları, İsrail Saldırıları Gölgesinde Başladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Beytüllahim kenti, İsrail'in Gazze soykırımının yaşandığı iki yıldan farklı bir atmosferde Noel'e hazırlanıyor.

Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi meydanında İsrail soykırımı ve Batı Şeria'daki saldırılar nedeniyle olmayan Noel ağacını belediye işçileri süslüyor. Ayrıca kentin bazı cadde ve meydanları da, soykırımın etkilerine ve zor koşullara rağmen süslendi.

En eski Hristiyan bayramlarından biri olan Noel, Protestanlar, Katolikler ve bazı Ortodoks Hristiyanlar da dahil olmak üzere Gregoryen takvimini benimseyenler tarafından 25 Aralık'ta kutlanıyor. Buna karşılık, Jülyen takvimini takip eden Ortodoks Hristiyanları bu olayı 7 Ocak'ta anıyor.

Sembolik kutlamalar

Beytüllahim Belediye Başkanı Yardımcısı Lucy Selciyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kentte Noel hazırlıkları başladı ancak bu hazırlıklar önceki yıllara göre bambaşka bir karakterde." dedi.

Belediyenin "Filistin'in maruz kaldığı saldırılara rağmen" Noel'i kutlama kararı aldığını ifade eden Selciyye,"Gürültülü kutlamalar, müzik gösterileri ya da büyük pazarlar olmayacak." diye konuştu.

Selciyye, "Kutlamalar yalnızca dini ritüellerle ve onların manevi yönüyle sınırlı olacak. Yaslı ve acı içindeyiz; fakat Noel her zaman halka umut mesajı taşır." ifadelerini kullanan Selciyye, şunları kaydetti:

"Noel için sadece elimizde olanlarla süsleme yapıyoruz. Maddi kaynaklarımız neredeyse yok denecek kadar az; fakat ağacın varlığı bile başlı başına sembolik bir mesaj. Süslemeler çok basit ve çok sınırlı olacak, yalnızca belirli noktalarda yer alacak."

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları, son iki yılda rezervasyonların iptal edilmesine, otel ve turistik restoranların kapanmasına yol açtığını söyleyen Selciyye, "Oteller ve turistik tesisler tamamen kapandı. Bu, kentin ekonomisini doğrudan etkiliyor." dedi.

"Bu yılın daha iyi olmasını umuyoruz"

Mağara Halib Caddesinde hediyelik eşya üretim atölyesi ve satış dükkanı bulunan Jack Jaqaman, Noel sezonuna hazırlık için gösterilen tüm çabalara rağmen turist hareketliliğinin hala yok denecek kadar az olduğunu ifade etti.

Bu yılın daha iyi olmasına ilişkin umudunu ifade eden Jaqaman, Gazze Şeridi'nde saldırıların azaldığına fakat durmadığına işaret ederek durumun kırılgan olduğunu belirtti.

Jaqaman, "Son iki yıldır çok düşük bir üretim kapasitesiyle çalıştık, tecrübeli çalışanlardan bazılarını işten çıkarmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Beytüllahimli esnaf, "Bu yıl Noel'i, Gazze halkının yaşadığı trajediye saygı göstermek için sakin ve sadece dini bir atmosferde kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Noel, işlerin en yoğun zamanı

Dükkan sahibi ve rehber Stavros el-Bedek ise karonavirüs salgınının ardından iki yıl sonra İsrail soykırımının yaşandığına işaret ederek, "Beytüllahim, ikinci yılda da turist hareketliliğin tamamen durmasından muzdarip." dedi.

Son iki yıldır neredeyse hiç gelirleri olmadığını belirten Bedek, "Ateşkesten ve durumun istikrarından sonra hacıların ve turistlerin geri dönmesini umuyoruz. Özellikle Noel dönemi, işlerin en yoğun zamanı oluyor." ifadesini kullandı.

Kentin ekonomisinin kaynaklarından biri turizm

Dükkan sahibi Peter Kanvati de kentin ekonomisinin turizme bağlı olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Hediyelik eşya üretim ve satış sektörünün yüzde 90'ı turizme bağlı. Ziyaretçiler durunca çoğu fabrika ve dükkan kapandı. Sadece bazı küçük atölyeler, siparişleri yurt dışına göndermek için çalışıyor."

Kanvati, dükkanını turistlerin geri dönmesi umuduyla yeniden açtığını; birtakım siparişlerin olduğunu ancak çok fazla olmadığını dile getirdi.

Beytüllahim kenti ve Hz. İsa'nın doğduğuna inanılan mağaranın üzerine kurulan Doğuş Kilisesi'nde, Gazze'deki soykırım sebebiyle iki yıldır Noel kutlamaları, sadece dua ve dini ritüellerle yapılıyordu.