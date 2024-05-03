Beypazarı ilçesinde Beypazarı Ortaokulu'nun açılışının 75. yılı kutlandı.

Beypazarı Ortaokulu'nun eğitim öğretime başlamasının 75. yılı dolayısıyla Mustafa Cankara Kongre Merkezinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Gürcan, Okul Müdürü Abdullah Türkdoğan, bazı okulların müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Gürcan, programda yaptığı konuşmada, okullarında milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerle kuşanmış, kendi kültürüyle bütünleşmiş, farklı kültürlerle barışık, ülkesine ve insanlığa faydalı olma idealinde öğrenciler yetiştirmenin çabasında olduklarını belirtti.

Programda, okul tarafından düzenlenen "Ben Bir Doğaseverim" adlı şiir, kompozisyon ve öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, öğrencilerin yaptığı çeşitli resimlerin yer aldığı sergi açıldı.