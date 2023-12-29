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Beypazarı'ndaki Tarihi Köprü Restore Edilecek

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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarihi köprünün restore edilmesi planlanıyor. Köprünün önemi ve onarılması gerekliliği ilçe sakinleri tarafından vurgulandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarihi köprünün restore edilmesinin planlandığı belirtildi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hasan Özkan, AA muhabirine, Karcıkaya mevkisindeki köprünün, Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinin bazı sokaklarını birbirine bağladığını söyledi.

Köprünün önemine işaret eden Özkan, "Yapılış tarihi tam olarak bilinmese de Selçuklu eseri olduğu anlaşılan tarihi köprü, iki mahallenin sol ve sağ küme sokaklarını birbirine bağlamış olacak ve vatandaş buradan rahatlıkla geçebilecek. Talebimizi ilettik, yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe sakinlerinden Sabri Tiftik ise tarihi köprünün onarılması gerektiğini, böylece yok olma tehlikesinin ortadan kalkacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Beypazarı Ankara Yaşam Güncel Haberler

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