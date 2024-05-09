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Beypazarı'nda otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde R.G. idaresindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen İ.A'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ambulansıyla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

R.G. idaresindeki 06 BVH 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımdaki İ.A'ya çarptı.

Kazada yaralanan kadın, 112 Acil Servis ambulansıyla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Acil Servis Beypazarı Ankara Trafik Kazaları Güncel Haberler

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