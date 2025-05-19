Beypazarı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Beypazarı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Beypazarı Şehir Stadı'nda devam eden etkinlerde öğrenciler halk oyunları gösterilerini sundu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizesinde kule gösterisi yapan gençler Türk bayrağı açtı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal, yaptığı konuşmada, bayramı coşkuyla kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Sevgili gençler sizler bu milletin umudu, yarınların mimarısınız. Vatanının, milletini, bayrağına sahip çıkan milli ve manevi değerlere sahip bir gençlik olarak sadece ülkemizin değil, tüm insanlığın umudu olmalısınız." diye konuştu.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kutlamalara, Kaymakam Vedat Yılmaz, Beypazarı Belediye başkanı Dr. Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emre Can, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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