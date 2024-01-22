Beypazarı Maden Ocağında İş Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı. Hırkatepe Mahallesi'ndeki maden ocağının 'K' sektörü üretim panosunda meydana gelen kazada, işçilerden Sinan Ünlü bant konveyörlerde çalıştığı sırada çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin ameliyat edileceği öğrenildi.
Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hırkatepe Mahallesi'ndeki maden ocağının "K" sektörü üretim panosunda meydana gelen kazada, işçilerden Sinan Ünlü bant konveyörlerde çalıştığı sırada çeşitli yerlerinden yaralandı.
Hastaneye kaldırılan işçinin ameliyat edileceği öğrenildi.