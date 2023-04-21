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Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı.

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Çavuşoğlu Sokak'ta, babasına ait plastik ev eşyaları satan dükkanda bulunan Burak G, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleştirilen silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Burak G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

Beyoğlu Güncel Haberler

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