Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Beyoğlu'nda motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak biri kurtarılamadı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.