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Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Beyoğlu'nda motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak biri kurtarılamadı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Beyoğlu'nda motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocatepe Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'nda seyir halindeki plakasız bir motosikletin üzerinde bulunan 2 kişi, yol kenarındaki oturan Berat Karadaban ve Tanır Şanlı'ya silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Tanır Şanlı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Tarlabaşı Beyoğlu Güncel Haberler

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