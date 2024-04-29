Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, iki çalışan dumandan hafif etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir otelin bodrum katındaki SPA bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. SPA bölümü dumanla dolarken otelin alt katlarındakiler binayı boşalttı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ardından duman tahliye edildi.

Yangına müdahale eden iki otel çalışanı ise dumandan hafif etkilendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.