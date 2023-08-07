Beyoğlu'da Motosikletten Ateş Edilerek Öldürülen Kişi Taner Şanlı Çıktı

Beyoğlu'nda motosikletten ateş edilerek öldürülen kişinin, '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı olduğu ortaya çıktı. Şanlı, polisi ilaçlı meyve suyu ile uyutup hastaneden kaçmasıyla gündeme gelmişti.

'7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı olduğu ortaya çıktı. Bir çok olaya karışan Şanlı son olarak polisi ilaçlı meyve suyu ile uyutup hastaneden kaçmasıyla gündeme gelmişti.