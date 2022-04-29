Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü

BEYLİKDÜZÜ Gürpınar Sahili yürüyüş yolunda çökme meydana geldi. Sahilde vatandaşların yürüyüş yapıp, oturduğu beton yol önceki akşam denize çöktü. Çökme sırasında sahil bölümünde kimsenin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çöken noktanın çevresine duba koyarak önlem aldı. Yaklaşık 50 metre arayla farklı noktalarda çöken yol, havadan görüntülendi.

"YÜRÜYÜŞ YAPAMIYORUZ"

Sekiz yıldır Gürpınar'da yaşayan Mustafa Çolak, "Ben 2014 yılından bu yana Gürpınar'da oturuyorum. Sürekli sahile gidip gelen birisiyim. Yolun üçüncü basamağı zaman zaman dalgalar nedeni ile çöküyordu. İlkbahar geldiği zaman belediye buraya tekrar beton döküyordu. Betonun diğer basamakları kırıldı. Neredeyse yürüyüş yapamıyoruz artık. Bu çöken yerlerin etrafından dolanmak zorunda kalıyoruz" dedi.

"BURASI ENGELLİ ATLAMA PARKURU"

Demirören Haber Ajansı / Güncel