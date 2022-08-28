BEYLİKDÜZÜ'NDE KUAFÖRDEN TELEFON ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'nde, kuaförün çay molası vermesinden faydalanan 3 şüpheli, tezgahın üzerindeki cep telefonunu çaldı. Şüphelilerden biri telefonu pantolonunun içine sokarak oradan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden 2'si yakalandı.

Olay, 24 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde bulunan kuaförde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne gelen 3 şüpheli bir süre dışarıda çay molası veren kuaför ile konuşmaya başladı. Daha sonra şüpheliler, kuaförün içeri girmesinden faydalanarak masa üzerinde bıraktığı cep telefonunu çaldı. Hırsızlardan biri, çaldığı telefonu pantolonunun içine sokup arkadaşı ile beraber olay yerinden uzaklaştı. Döndüğünde telefonunun olmadığını gören kuaför, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde olayın hırsızlık olduğunu anladı. Kayıtları alan kuaför, polise giderek şikayetçi oldu.

AYNI GÜN YAKALANDILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına alan polisler, şüphelileri kısa sürede belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda adresleri tespit edilen hırsızlardan, O.K. ve S.K. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Hırsızlık Timi ekiplerince yakalandı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.