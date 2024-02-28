Beylikdüzü'nde İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü'nde, çalıştığı inşaatın ikinci katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir inşaatta çalışan Mail K. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kattan asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İşçinin cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.