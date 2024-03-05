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Beylikdüzü'nde İki Metrobüs Çarpıştı

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Beylikdüzü istikametine seyreden bir metrobüs, Haramidere Sanayi Sitesi durağına yanaştığı sırada önündeki başka bir metrobüse çarptı. Yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Araçlar, yapılan incelemenin ardından kaldırıldı. Kaza, durakta bekleyen bir kişinin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Beylikdüzü'nde çarpışan iki metrobüste maddi hasar meydana geldi.

Beylikdüzü istikametine seyreden bir metrobüs, Haramidere Sanayi Sitesi durağına yanaştığı sırada önündeki başka bir metrobüse çarptı. Yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Araçlar, yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.

Kaza, durakta bekleyen bir kişinin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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