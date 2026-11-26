ERZURUM'da engelli Erdal Karagöz'ün (44), Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray derbisini statta izleme hayali, gerçek oluyor. Sanal medyada paylaşılan videosu sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin girişimiyle derbiyi statta izleyecek olan fanatik Beşiktaş taraftarı 'Mamo' lakaplı Karagöz, atkısını hazırladığını belirterek 'Şampiyon Beşiktaş', 'Orkun Kökçü oley' tezahüratları yaptı.

Henüz 1 yaşındayken geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle engelli olan Erdal Karagöz, yaklaşık 10 yıldır kendisini tıraş eden kuaför Ramazan Polat'a 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini izlemek istediğini söyledi. Ramazan Polat, Karagöz'ün videosunu çekti. Polat, Erdal Karagöz'ün "İçişleri Bakanımıza sesleniyorum; beni Beşiktaş-Galatasaray derbi maçına götürür müsün? Lütfen, Sayın Bakanım, rica ediyorum" sözlerinin yer aldığı videoyu sanal medyadan paylaştı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN CEVAP GELDİ

Videoyu izleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kendi sanal medya hesabından cevap verdi. Bakan Çiftçi mesajında, "Erdal kardeşim, namıdiğer Mamo; Erzurum'dan Dadaşlar diyarından seslendin, gönlümüze dokundun. Sen atkını hazırla kardeşim, Beşiktaş-Galatasaray derbisine seni biz götüreceğiz inşallah. Senin sevincin bizim de sevincimiz. Rabb'im yüzünü hep güldürsün. Gözlerinden öpüyor, senin vesilenle bütün Erzurumlu hemşehrilerime gönülden muhabbetlerimi gönderiyorum" ifadelerine yer verdi.

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Bakan Çiftçi'nin cevabını kuaförde öğrenen Erdal Karagöz, büyük sevinç yaşadı. 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratları atan Karagöz, "Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçına gitmek istiyorum. Mustafa Çiftçi bakanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, ellerinden öperim. Ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. Onu dünyalar kadar seviyorum. Bize bir otel ayarladı, gidiyoruz. Çok mutlu oldum, heyecanlandım. Pazartesi günü sabah uçağıyla gideceğiz. Atkım evde hazır. Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Allah yolunu açık etsin" dedi.

Erdal Karagöz sevincini, 'Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin', 'Oley oley oley Şampiyon Beşiktaş' ve 'Orkun Kökçü oley' tezahüratları ile dile getirdi.

SES GETİRECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORDUK

Hazırladıkları videonun ses getireceğine ihtimal vermediklerini söyleyen kuaför Ramazan Polat ise, "Mamo'nun isteğiyle gerçekleşen bir durum. Yaklaşık 10 yıldır tıraş ediyorum. Sürekli olarak, 'Beşiktaş maçına gitmek istiyorum' deyince aklıma böyle bir fikir geldi. 'Bir video çekelim, İçişleri Bakanımıza seslenelim' dedim. Belki sesimizi duyar bizi götürür diye. Bu da gerçekleşti. Sayın Bakanımız videoyu görmüş. Duyarsız kalmadığı için gerçekten çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" diye konuştu.

Fanatik Beşiktaşlı Erdal Karagöz, 30 Kasım Pazartesi günü uçakla Erzurum'dan İstanbul'a gidecek, dev derbiyi tribünde taraftarlarla birlikte izleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı