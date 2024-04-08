Beşiktaş'ta Değnekçilik Yapan Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Beşiktaş'ta, "değnekçilik" yaptığı ileri sürülen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, değnekçilik yapan şahısların yakalanması ve bu faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Nispetiye Mahallesi'ndeki cadde ve ara sokaklarda Y.K'nin araçlarını park eden sürücülerden ücret aldığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı.