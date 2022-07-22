BERBER DÜKKANININ ÖNÜNDE VURULDU, SALDIRGAN DAYISI ÇIKTI Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önünde çay içen yeğeni Mehmet Özcan'ı tüfekle ateş edip yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan dayı H.K., polis merkezindeki ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önünde çay içen yeğeni Mehmet Özcan'ı tüfekle ateş edip yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan dayı H.K., polis merkezindeki ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. İşlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Mehmet Özcan Gazipaşa Antalya Güncel Haberler

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