BERBER DÜKKANININ ÖNÜNDE VURULDU, SALDIRGAN DAYISI ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önünde çay içen yeğeni Mehmet Özcan'ı tüfekle ateş edip yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan dayı H.K., polis merkezindeki ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önünde çay içen yeğeni Mehmet Özcan'ı tüfekle ateş edip yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan dayı H.K., polis merkezindeki ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. İşlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel