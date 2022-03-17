Berat Kandili dualarla idrak edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti

Sivas

Sivas'ta Berat Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.

Akşam ezanının ardından tarihi camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce cami çıkışında cemaate mevlit şekeri dağıtıldı, hayırseverler de lokma ikram etti.