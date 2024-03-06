Belen'de Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Hatay'ın Belen ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak ulaşımı olumsuz etkiledi. Belen-Topboğazı kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hatay'ın Belen ilçesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle Belen-Topboğazı kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Yolda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.