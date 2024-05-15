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Belen'de Kablo Hırsızlığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Hatay'ın Belen ilçesinde, Türk Telekom'a ait 245 metre bakır kablonun çalınması üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhlisali Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait 245 metre bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ekipler kimliğini tespit ettiği zanlı M.G'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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