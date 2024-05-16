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Belen'de Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Hatay'ın Belen ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Belen Hükümet binası Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğrencilerin korosu sahne aldı ve davul ritim gösterisi yapıldı. Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, engellilerle birlikte olmanın ve onların sorunlarına eğilmenin önemine vurgu yaptı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belen Hükümet binası Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerden oluşan koronun sahne aldığı programda, "Davul Ritim" gösterisi yapıldı.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yılın her gününde engellilerle birlikte olmanın, onların sorun ve ihtiyaçlarına eğilmenin herkesin görevi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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