Belen'de Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Hatay'ın Belen ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belen Hükümet binası Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerden oluşan koronun sahne aldığı programda, "Davul Ritim" gösterisi yapıldı.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yılın her gününde engellilerle birlikte olmanın, onların sorun ve ihtiyaçlarına eğilmenin herkesin görevi olduğunu belirtti.