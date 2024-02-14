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Belen'de Bulunan Çanta Sahibine Teslim Edildi

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Hatay'ın Belen ilçesinde bir kişinin yolda bulduğu çanta, içindeki para ve altın bileklikle birlikte sahibine teslim edildi. Kemal Sarıgeçili tarafından bulunan çanta, polis aracılığıyla Sevcan Cüneydioğlu'na ulaştırıldı. Cüneydioğlu, Sarıgeçili ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Hatay'ın Belen ilçesinde bir kişinin yolda bulduğu ve içinde bir miktar para ile altın bilekliğin yer aldığı çanta, sahibine teslim edildi.

Muhlisali Mahallesi'nde yürüyen Kemal Sarıgeçili, yolda içinde 7 bin 345 lira ile altın bileklik olan çanta buldu.

Durumu polise bildiren Sarıgeçili, çantayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Ekipler, Sevcan Cüneydioğlu'na ait olduğunu belirledikleri çantayı sahibine verdi.

Cüneydioğlu, çantasını bulan Sarıgeçili'ye ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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