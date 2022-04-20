Belediye Serası Ekonomik Tasarruf Sağlıyor

KIRIKKALE (Bültenler) - Başkan Saygılı "Seramız ile şehrimizi mevsime uygun çiçeklerle süslerken ekonomik olarak da belediyemize büyük tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Yaza Hazırlanıyor

Tasarruf konusuna verdiği önemle dikkat çeken Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehirde ki yeşil alan ve parkları rengarenk çiçekleri süslemek için Belediyenin kendi serasına büyük önem veriyor. Kırıkkale'deki yeşil alan ve parkları süslemek için kullandığı çiçek ve bitkilerin üretimini kendi sera alanında gerçekleştiren Kırıkkale Belediyesi şehri yaza hazırlıyor. Belediye'nin özel sera alanında incelemelerde bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmalar hakkında birim müdüründen bilgiler aldı.

Üretimi Artırma Talimatı

Birçok rengarenk çiçekler ve süs bitkilerini özel sera alanında yetiştirerek, şehri çiçek bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen doğa ve çevre dostu Başkan Saygılı, bugüne kadar binlerce mevsimlik süs bitkisini toprakla buluşturduklarının belirterek, her mevsimde Kırıkkale'nin güzelliklerine güzellik kattıklarını belirtti. Bu yıl özellikle şehir giriş ve çıkışlarında yapılan düzenlemeler ile parkların sayılarının artırıldığını belirten Saygılı, bunun için serada üretimi artırma talimatı verdiklerini ifade etti.

Seramız Sayesinde Tasarruf Sağlıyoruz

Özverili çalışmalarından dolayı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini ileten Başkan Saygılı "Şehri baştan aşağı mevsimine uygun çiçeklerle süslemelerinin yanı sıra ekonomik olarak da Seramız sayesinde belediyemiz büyük tasarruf sağlamakta. Seramızda şehrimizin çiçek ve süs bitkisi ihtiyacını kendimiz üretiyoruz. Kırıkkale Belediyesi olarak bir yandan şehrimizi güzelleştirirken diğer yandan ekonomik tasarruf sağladık. Göreve geldiğimizden bu tarafa binlerce mevsimlik çiçeğimizi ve fidanımızı toprakla buluşturduk. Ekiplerimiz yürüttüğü titiz ve örnek çalışmalarla, her mevsimde şehrimizin güzelliğine güzellik katıyoruz, yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

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