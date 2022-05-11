Belediye Blokları ve Taşlıdere Kentsel Dönüşüm Projesi yıl sonunda tamamlanacak - Haberler

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Belediye Blokları ve Taşlıdere Kentsel Dönüşüm Projesi yıl sonunda tamamlanacak

AA - Fikret Delal - Güncel
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Belediye Blokları ve Taşlıdere Kentsel Dönüşüm Projesi yıl sonunda tamamlanacak

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, deniz dolgusu üzerinde bulunan ve korozyon nedeniyle tehlike arzettiği belirlenen Belediye Blokları yıl sonunda tamamlanacak.

RİZE (AA) - Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, deniz dolgusu üzerinde bulunan ve korozyon nedeniyle tehlike arzettiği belirlenen Belediye Blokları yıl sonunda tamamlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, Deniz Caddesi'ndeki Belediye Blokları ve Taşlıdere Mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.

Çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağı aktarılan açıklamada, Belediye Başkanı Rahmi Metin'in çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldığı kaydedildi.

AA / Fikret Delal - Güncel

İklim Değişikliği, Rize Belediyesi, geri dönüşüm, Rize, Güncel, Haberler

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