Belediye Başkanı Yüksel'den dolandırıcılık uyarısı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kendi adını ve bazı siyasetçilerin adını kullanarak vatandaşları dolandıran kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kendi adını ve bazı siyasetçilerin adını kullanarak vatandaşları dolandıran kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, tanınmış kişilerin adını kullanarak artan dolandırıcılık olayları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bir kişinin kendisinin ve bazı siyasetçilerin adını kullanarak menfaat sağladığını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Mağdur olan bir vatandaşımızın tarafıma ulaşmasıyla birlikte haberdar olduğum bir dolandırıcılık olayı ile alakalı, tüm vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve uyarmak istiyorum. Bir kamu kurumunda yardımcı hizmetli olarak çalışan H.A. isimli şahsın, bahsi geçen mağdur vatandaşımızdan, aralarında şahsım da olmak üzere bazı siyasetçilerin ve bürokratların ismini kullanarak menfaat temin ettiğini öğrendim.

Mağdur vatandaşımızla beraber adli makamlara başvurarak suç duyurusunda bulunduk. Şüpheli şahıs hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Son zamanlarda sıkça rastladığımız dolandırıcılık girişimleri karşısında tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmasını, bu ve benzer yollarla kendilerini dolandıran veya dolandırmaya çalışanları derhal adli mercilere müracaat ederek haklarında suç duyurusunda bulunmalarını önemle rica ediyorum."