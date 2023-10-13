BEDENİ TIP FAKÜLTESİNE BAĞIŞLANAN KIBRIS GAZİSİNİN CENAZESİ, TÖRENLE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

BALIKESİR'de 2019 yılında vefat eden ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'ne kadavra olarak bağışlanan, Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay İsmet Ermetinler'in cenazesi ailesine törenle teslim edildi. Babasının vasiyeti üzerine böyle bir karar aldıklarını söyleyen Suphi Ermetinler, "Ortalama 4 yılda, 300-400 öğrenci olduğunu düşünürsek, birçok insanın hayatına da dokunacaklardır. Farkındalık adına bunun daha fazla olması gerekiyor" dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan emekli astsubay ve Kıbrıs gazisi İsmet Ermetinler, 2019'da 79 yaşındayken, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bandırma Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Ermetinler'in vasiyeti üzerine bedeni, doktor adaylarının eğitim alabilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışlandı. Yaklaşık 4 yıl kadavra olarak fakültedeki tıp eğitiminde bedeni kullanılan Ermetinler'in cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında fakülte yönetimi tarafından Tıp Fakültesi amfilerinin önünde İsmet Ermetinler için teşekkür töreni gerçekleştirildi.

'4 YILDA 400 ÖĞRENCİ KENDİNİ GELECEĞE HAZIRLADI'

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin de katıldığı törende konuşan İsmet Ermetinler'in oğlu Suphi Ermetinler, 'Babamın vasiyeti üzerine naaşını buraya kadavra olarak bıraktık. 1980'li yıllarda organ bağışı gündeme geldiğinde, babam ilk bağışçılarındandı. Bizim de organ bağışı yapmamızda vesile olmuştur. Fakat babamı kaybettiğimizde, organ nakli mümkün olmadığı için, babamın vasiyeti kadavra olarak bırakılmasıydı. Annem toprağı da görmesini istediği için süreli olarak buraya bıraktık. 2 yıl boyunca burada kalacaktı. Ancak pandemi dönemi araya girdiği için, hocalarımızın ricasıyla bunu 4 yıla uzattık. Ortalama 4 yılda 300-400 öğrenci, burada işlem yaparak geleceğe kendilerini hazırladılar. Birçok insanın hayatına da dokunacaklardır. Farkındalık adına bunun daha fazla olması gerekiyor. Buradaki öğrencilerin, dünya tıbbında her branşta isimlerini Türkiye olarak yazdırmaları için, ellerinden geldiği kadar mücadelelerini sürdürmelerini istiyorum" dedi. Ermetinler, kadavra bağışı öncesi dini vecibelerin yerine getirildiğine de dikkat çekerek, "Cenaze üniversiteye teslim etmeden önce, yıkandı. Camide cenaze namazı kılındı, ondan sonra üniversiteye teslim edildi. Bundan sonra kaldığı yerden, Bandırma'daki kabristanlığa defnedilmesidir. Dualarla defin işlemini gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

'KADAVRA BULMAKTA SORUN YAŞIYORUZ'

Kadavranın, tıp öğrencilerinin anatomi eğitiminde çok önemli bir rol üstlendiğini ifade eden BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Çoşkun, "Bu tıp öğrencilerinin eğitimine çok büyük katkıda bulunmuştur. Kadavra bulunma konusunda sorunlar yaşamaktayız. Uygun olan kadavraları üniversitemizin eğitimine katmaya çalışıyoruz. Fakat bağış yapıldığı takdirde, bu süreç hızlanarak gidiyor. En büyük teşekkür ve minnet kadavrayı bağışlayan aileyedir? diye konuştu.

'BİRÇOK ÖĞRENCİ OLMAZSA OLMAZ EĞİTİM ARACI KADAVRAYA ULAŞAMIYOR'

İsmet Ermetinler'e ve ailesine teşekkür etmek için bir araya geldiklerini hatırlatan BUÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir ise şunları söyledi:

'Bugün bir cenaze çevresinde toplandık. Ancak üzüntü, yas için değil. Teşekkür etmek için. Bir vefa duygusu ile saygıda bulunmak için. Bu teşekkür ve saygı Sayın İsmet Ermetinler için. Hekimlere, tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yoğunlaştığı bir dönemde, bir insanın en kıymetli varlığını, bedenini, hekim adaylarının eğitimine bağışlamış olması, her şeye karşın içimizde bir umut ışığının sürmesini sağlıyor. Tıp eğitiminin temel taşlarından biri olan anatomi, elbette, en güzel haliyle gerçek bir insan bedeni üzerinden öğrenilebilir. Ne yazık ki sayısı 120'ye yaklaşmış tıp fakültelerimizin ve buralarda eğitim aldığını düşündüğümüz 100 binin üzerindeki öğrencinin, bu çok önemli, olmazsa olmaz eğitim aracına ulaşabildiğini söylemek mümkün değil. Pek çok yasal zorluk aşılmaya çalışılarak, elde edilen sahipsiz bedenler, yıllarca çok önemli görevler görmüşlerse de ne yeterli sayıda olabilmişler ne de etik olarak sağlıklı bir çözüm sunabilmişlerdir."

Organ bağışının insan hayatına verdiği katkı gibi, beden bağışının da geleceğin hekimlerinin yetişmesine aynı oranda katkıda bulunduğunu ifade eden Şendemir, "Bugün buradan uğurlamakta olduğumuz bağışçımız İsmet Ermetinler de yüzlerce öğrencinin gerçek bir insan vücudu üzerinden eğitim almasını sağlamış, bilgili hekimlerin yetişmesine paha biçilemez bir yardımda bulunmuştur. Örneklerinin artması en büyük dileğimizdir" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kıbrıs Gazisi Emekli Albay İsmet Ermetinler'in cenazesi, törenin ardından, toprağa verilmek üzere Balıkesir'in Bandırma ilçesine uğurlandı. (DHA)