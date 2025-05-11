BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da gazetecilerle buluştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kadın ve çocuk cinayetlerine karşı tahliyesiz müebbet hapis cezasının Türk Ceza Kanunu'na getirilmesi gerektiğini söyledi.

Destici, İç Anadolu Bölge Çalıştayı kapsamında Konya'da bir otelde gazetecilerle ve BBP'li kadınlarla bir araya geldi.

Salonda bulunan kadınlara karanfil dağıtıp "Anneler Günü"nü kutlayan Destici, burada yaptığı konuşmada, hem İslam'da hem de Türk kültüründe annelerin toplumun en kıymetli hazineleri olduğunu söyledi.

Eğitim seviyesi yükselir, ekonomik şartlar iyileşirken kadına yönelik şiddetin, kadına ve çocuğa istismarın kabul edilemeyeceğini dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Bu işin bir şekilde sona erdirilmesi gerekiyor. Belki sıfırlanamayabilir ama mutlaka azaltmanın, minimize etmenin, en alt seviyeye düşürmenin yolları vardır. 2 düzenleme şarttır; birincisi önleyici tedbirler. Bunun içinde eğitim de vardır. Psikoloji ilmi, sosyoloji ilmi, toplum psikolojisi, insan psikolojisi devreye sokulur. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılır."

Destici, ikinci husus olarak cezaların caydırıcılığının önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cezalar yeniden gözden geçirilmeli ve tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka ama mutlaka öncelikle bizim ceza kanunlarımızda yer almalıdır. Yani 2 çocuğunu öldüren ve 2'sini de yaralayan ve kaçamasalar onları da öldürecek olan bir cani, artık bir daha hapisten çıkamamalıdır. ya da Sıla bebeğe o çirkinliği yapanlar ya da Narin kızımızı katledenler ya da Sivas'taki hadisedeki gibi 2 masum genci öldüren bir daha hapisten çıkamamalı, tahliye edilmemeli."

İdam cezasının da geri getirilmesini isteyen Destici, "Birincisi küçük yaşta çocuklarımıza, kadınlarımıza, istismar ettikten sonra öldüren caniler için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkarak, bombayı patlatarak, askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için idam cezası getirilmelidir." dedi.

"Fırat'ın bir kolu mutlaka Anadolu'ya çevrilmeli"

Konya'ya İç Anadolu Bölge Çalıştayı vesilesiyle geldiklerini ve çalıştayda bölgenin tarımla ilgili sorunlarını değerlendirdiklerini anlatan Destici, BBP'nin Kalkınan Anadolu Projesi'ne değindi.

Destici, "Projemizin içeriği neydi? Fırat'ın bir kolunun Kızılırmak'la birleştirilerek Konya Ovası'na akıtılmasıydı. Türkiye'nin bunu yapması lazım. Israrla söylüyoruz Fırat'ın bir kolu mutlaka Anadolu'ya çevrilmeli, Kızılırmak'la buluşturulmalı ve en nihayetinde Konya Ovası'na akıtılmalıdır." diye konuştu.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, bir gazetecinin "kademeli emeklilik"le ilgili sorusu üzerine, Türkiye'de emeklilik sisteminin düzenlenmesi, hak kayıpları ve mağduriyetlerin önlenmesi gerektiğini söyledi.

Destici, çocuk sayısını artırmayı teşvik için ev hanımlarının emekliliğini desteklediklerini dile getirdi.