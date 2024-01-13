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Bayrampaşa'daki sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

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İşkent Sanayi Sitesi'nin A ve D bloklarında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. A blokta mahsur kalan işçiler tahliye edildi ve sağlık kontrolleri yapıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bayrampaşa'daki sanayi sitesinin iki blokunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İşkent Sanayi Sitesi'nin A ve D bloklarında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

A blokta ikinci katta, D blokta zemin katta tahta palet üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

A blokta mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi, işçilerin sağlık kontrolleri yapıldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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