Bayrampaşa'da Tesisatçı Silahlı Saldırıya Uğradı: 2 Yaralı

Bayrampaşa'da bir tesisatçı, iş için gittiği binanın önünde silahlı saldırıya uğradı. Olayda binanın önünde olan 15 yaşındaki bir çocuk ve tesisatçı yaralandı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yıldırım Mahallesi, Büyükada Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre tesisatçı Hüseyin Karcıoğlu, iş için gittiği binanın önünde mola verdiği sırada, bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 4-5 el ateş eden saldırgan, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Olayda tesisatçı ve sokakta bulunan 15 yaşındaki Mahmut Eren B., bacaklarından aldıkları kurşunlarla yaralandı. Kurşunlardan biri de park halindeki minibüse isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

"ADAMIN BÜYÜK İHTİMALLE HUSUMETLİLERİ VARDI"Vurulan çocuğun yakını Mesut Közen, "Bu aşağıdaki daireye su tesisatçısı geliyor, adamın büyük ihtimalle husumetlileri vardı. Tesisatçı dinlenmek için dışarı çıkıyor, gelen kişi adama sıkıyor. Sıkınca baldırına falan geliyor, o arada da 3-5 tane çocuk vardı, bizim yeğenin ayağına mermi geliyor. Yeğenimiz anlamıyor önce, binanın önüne gelince yaralı olduğunu fark ediyor. Büyük ihtimalle mermi ayağında kalmış, şimdi hastanede. Büyük ihtimalle ameliyata alınacak. Arabaya da mermiler geldi." dedi.