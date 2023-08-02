Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaköy köyü yakınlarında çıkan orman yangını, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1.5 dönüm alan zarar gördü.

Bayramiç'teki orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaköy köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1.5 dönüm alan yanarak zarar gördü.

Bayramiç ilçesine bağlı Karaköy köyü yakınlarında ormanlık alanda saat 18.23 şuralarında yangın çıktı. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 10 dakika içinde müdahale etti.

Yangını kontrol altına almak için havadan 3 helikopter, 2 uçak, karadan ise 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 115 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın büyümesen kontrol altına alındı. Yangında 1.5 dönüm alan yanarak zarar gördü.