Bayraklı Belediyesi, Vatandaş Taleplerini Hızlı Bir Şekilde Çözüme Kavuşturuyor

Bayraklı Belediyesi, Çağrı Merkezi ve Whatsapp İletişim Hattı aracılığıyla vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek çözüme kavuşturuyor. Son 8 ayda 15 bin 500 talep alınırken, 14 bin 500'ü çözüme ulaştırıldı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, hızlı, güvenilir ve eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Yurttaşa daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, talep ve önerileri daha hızlı çözüme kavuşturabilmek için tek numarada hizmet verilen Çağrı Merkezi ve Whatsapp İletişim Hattı ile çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, son 8 ayda vatandaştan gelen 15 bin 500 talebi değerlendirerek 14 bin 500'ünü çözüme kavuşturdu. Veterinerlikten sosyal yardımlara, sağlıktan, park ve bahçe işlerine kadar her alanda hizmet üreten belediyenin çalışmaları ilçe sakinleri tarafından memnuniyet yarattı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Tüm mahallelerimizde ihtiyaç olan alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hızlı, güvenilir, adil ve eşit hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet üretiyoruz" dedi.

Kalite odaklı hizmet anlayışını teknolojik yeniliklerle destekleyerek vatandaşlardan gelen talep ve önerileri daha hızlı çözüme kavuşturmak için Çağrı Merkezi ve Whatsapp İletişim Hattı'nı tek numarada birleştiren Bayraklı Belediyesi, 0232 477 20 00 telefon numarası ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlar bu numarayı ister arayarak, isterse WhatsApp'tan yazarak fotoğraf veya video göndererek sorunlarına çözüm bulabiliyor. Vatandaşların ilettiği mesajlar ve alınan çağrılar ilgili müdürlüklere anında yönlendiriliyor ve çözüme ulaştırılarak vatandaşlara kısa sürede dönüş sağlanıyor. Bayraklı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşeri İletişim Merkezi (HİM) arasında sağlanan entegrasyon doğrultusunda gelen taleplere ortak çözümler üretilirken Büyükşehir'i ilgilendirilen konular da sistem aracılığıyla ilgili birimlere iletiliyor.

8 AYDA 15 BİN 500 TALEP

Vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için gelen mesajları birimlere anında aktaran ekipler, bu kapsamda son 8 ayda 15 bin 500 talep, şikayet ve öneri aldı. Bunun 14 bin 500'ü sonuçlanırken 2 bin 660'ı için işlemler ise sürüyor. Veteriner İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Fen İşleri, Temizlik, Zabıta, Park ve Bahçeler Müdürlükleri gibi birimler başta olmak üzere gelen tüm talepleri tek tek değerlendiren ekipler, taleplerin yüzde 93'ünü sonuçlandırdı.

EŞİT VE ADİL HİZMET

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Teknolojik yeniliklerle birlikte vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşmak, sorunlarını ve taleplerini hızla çözüme kavuşturmak için hizmet üretiyoruz. Belediyemize iletilen mesajlar, doğrudan ilgili birimlerdeki yetkili arkadaşlarımıza gönderiliyor ve hızla yanıt verilip, sorunlar en kısa sürede gideriliyor. Bayraklı hepimizin. Halkımız için en güzelini, en doğrusunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.