Bayraklı Belediyesi Gümüşpala'da Trafik Sorununu Çözüyor

Bayraklı Belediyesi, Gümüşpala ve Nafiz Gürman Mahallesi'nde kaldırım, yol yenileme ve kavşak düzenleme çalışmalarıyla kronikleşen trafik sorununu çözmeye çalışıyor. Gümüşpala'da 800 metrelik kaldırım yenileme ve yol düzenlemesi yapılacak. Nafiz Gürman Mahallesi'nde ise 3 bin metrelik kaldırım baştan sona yenileniyor.

Bayraklı Belediyesi, Gümüşpala'nın kronikleşen trafik sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçti. Otopark ve kaldırım işgalleri nedeniyle tıkanan trafik; yol yenileme ve düzenleme çalışmalarıyla çözüme kavuşacak.

Bayraklı Belediyesi, Gümüşpala ve Nafiz Gürman Mahallesi'nde kaldırım, yol yenileme ve kavşak düzenleme çalışmalarına hız kazandırdı. Özellikle Gümüşpala'nın otopark ve trafik sorununu hafifletmek için başlatılan çalışma, vatandaşların da takdirini topladı. Bu kapsamda Gümüşpala 7019 sokakta 800 metrelik kaldırım yenilenecek. Daha sonra asfalt serimi yapılacak alanda yol yenileme çalışmaları kapsamında, yeni düzenlemeler de hayata geçirilerek trafik sorunu ortadan kaldırılacak.

Öte yandan Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'nde (Eski 7020 sokak) ise eskiyen ve zaman içinde bozulan çift taraflı 3 bin metrelik kaldırım baştan sona yenileniyor. Çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Göreve geldiğimizde bu kentin temel sorunlarını tespit ettik ve ilk günden bu yana tüm olumsuzluklara rağmen görevimizden bir adım geri atmadan, ilçemizin daha modern ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi için var gücümüzle hizmet ürettik. İhtiyaç olan tüm mahallelerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenerek, Bayraklı'yı; yolları, kaldırımları, meydanları ve çevre düzenlemeleriyle örnek bir ilçe haline getirdik. Bundan sonra da Bayraklı'da hangi mahallemizin neye ihtiyacı varsa orada olmaya ve söz verdiğimiz gibi sorunları çözmeye, verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR