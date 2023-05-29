Bayburt'ta Havai Fişekli Seçim Kutlaması Drone Kamerasında

BAYBURT'ta, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, kentte gece boyu coşkuyla kutlandı. Erdoğan'ın yüzde 82 oy aldığı kentte, havai fişekli kutlamalar, drone kamerasıyla görüntülendi. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kazanmasıyla Bayburt'ya sokaklara dökülen vatandaşlar kutalama yaptı. Vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluşturarak şehir turu attı, kentte tarihi Saat Kulesi önünde de davul zurna eşliğinde bar oynayanlar meşaleler yakarak gece boyu kutlamaları sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 82 oy aldığı kentte, havai fişekli kutlamalar drone kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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