Batman'ın Hasankeyf ilçesinde köy okuluna kütüphane yapıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hayırsever vatandaşların desteğiyle köy okuluna kütüphane yapıldı.

Hasankeyf ilçesine bağlı Saklı Ortaokulu'nda "Atatürk Kütüphaneleri Projesi kapsamında hayırsever vatandaşların desteğiyle yapılan kütüphanenin açılışı amacıyla tören düzenlendi.

Törene, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdussamed Oral, kurum personelleri ve iş insanı Zübeyde Aksoy katıldı.

İmrak, törende, okullarda eğitim seviyesinin yükselmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek, "İnşallah bu güzel kütüphane güzel nesillerin ve iyi nesillerin yetişmesine hizmet edecektir. Eğitime olan destekleri için kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programda, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.